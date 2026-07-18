Врач объяснила, почему возникает аллергическая реакция на домашнюю пыль

Врач-аллерголог АО «Медицина» Злата Ермакова объяснила «Чемпионату», почему возникает аллергическая реакция на домашнюю пыль. В неё входят частички кожи, волокна тканей, бумажная и уличная пыль, элементы сажи, пыльца, споры плесени и, конечно, клещи домашней пыли и продукты их жизнедеятельности. Всё это легко перемещается по воздуху и оседает на мебели, шторах, подушках, коврах и постельном белье.

«При аллергии иммунная система ошибочно воспринимает безвредные частицы пыли как угрозу. В ответ запускается воспалительная реакция, в которой участвует гистамин и другие вещества, вызывающие отёк слизистых, зуд, чихание и слезотечение. Именно поэтому человек чувствует себя так, будто постоянно простужен, хотя инфекция тут ни при чём», — сказала эксперт.

Летом это может проявляться особенно неприятно по утрам и ночью. После сна, когда был долгий контакт с подушкой, матрасом и одеялом, слизистая носа и глаз получает максимальную дозу раздражителей. Поэтому утренние симптомы часто оказываются ярче, чем дневные.

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