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VK Fest запустил акцию «Семьи VK Fest»

VK Fest запустил акцию «Семьи VK Fest»
VK Fest
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Фестиваль ищет пары, которые пришли вдвоём на первый VK Fest в 2015 году и остаются вместе по сей день. Они получат подарки и билеты на фестиваль в Санкт-Петербурге для всей семьи.

Первый VK Fest прошёл 18 и 19 июля 2015 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Для части гостей фестиваль стал не только музыкальным событием: здесь сложились пары, которые уже создали семьи, какие-то из них стали родителями. Именно их VK Fest приглашает вернуться на фестиваль 2026 года.

«VK Fest за прошедшие годы очень сильно изменился — стал большим, сильным и даже путешествует по всей нашей стране. Неизменно одно: VK Fest — это место, где люди находят друзей, влюбляются и создают семьи. По данным нашего исследования, больше половины взрослых гостей фестиваля состоят в отношениях, столько же уже стали родителями. Мы хотим порадовать этих ребят, которые ещё тогда, 11 лет назад, выбрали друг друга и выбирают каждый день до сих пор», — рассказала Зоя Новикова, руководитель VK Fest.

Для участия необходимо предоставить совместное фото пары с первого VK Fest, актуальное совместное фото и действующее свидетельство о браке. Участники получат набор подарков от фестиваля: билеты на VK Fest в Санкт-Петербурге, пак фирменного мерча и грамоту «Семья VK Fest». Если в семье есть дети, они также получат билеты. Количество мест ограничено.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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