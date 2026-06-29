Фестиваль спорта IRONSTAR ТЮМЕНЬ 2026 пройдёт 4 и 5 июля

4 и 5 июля в Тюмени состоится фестиваль спорта IRONSTAR ТЮМЕНЬ 2026, который объединит около двух тысяч участников. В программу войдут триатлонные старты на «полужелезной» и «олимпийской» дистанциях, мужской и женский забеги на 5 км, а также детский забег.

Стартовый городок и зона ЭКСПО расположатся на набережной Туры у Конторы пароходства А. В. Колмакова. Маршруты соревнований пройдут по акватории реки Туры, центральным улицам города, федеральной трассе и четырёхуровневой набережной. Основные мероприятия фестиваля состоятся в центре Тюмени, где участники и зрители смогут провести спортивные выходные в атмосфере большого городского праздника.

В первый день соревнований, 4 июля, состоятся забеги IRONLADY и MANSTAR на дистанции 5 км. Эти форматы подойдут участникам разного уровня подготовки — от тех, кто только начинает спортивный путь, до опытных бегунов. Маршрут забегов пройдёт вдоль четырёхуровневой набережной реки Туры.

В этот же день состоится детский забег STARKIDS. Самые юные участники в возрасте от 0 до шести лет преодолеют 500 м, а спортсмены от семи до 12 лет включительно выйдут на дистанцию 1000 м. Центральным событием фестиваля станут соревнования по триатлону IRONSTAR 113 ТЮМЕНЬ 2026 и IRONSTAR OLYMPIC ТЮМЕНЬ 2026. Они пройдут во второй соревновательный день, 5 июля.

Участникам IRONSTAR 113 предстоит преодолеть 1,7 км плавания, 86 км велогонки и 21,1 км бега. Плавательный этап пройдёт по реке Туре: спортсмены стартуют от пристани, пройдут дистанцию по течению и завершат этап на набережной у здания Конторы пароходства. Веломаршрут будет проложен по федеральной трассе и центральным улицам Тюмени, а беговой этап — по четырёхуровневой набережной реки Туры. Также в программе — IRONSTAR OLYMPIC. Участники этой дистанции преодолеют 1,7 км плавания, 46 км велогонки и 10,2 км бега.

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