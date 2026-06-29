Юбилейный СберПрайм марафон «Белые ночи» пройдёт в Санкт-Петербурге 4 июля

4 июля в Санкт-Петербурге состоится юбилейный СберПрайм марафон «Белые ночи». Один из крупнейших и старейших марафонов России пройдёт в 35-й раз. Организатором забега выступает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга. Участников забега ждут дистанции 10 или 42,2 км на выбор. Также в спортивной программе — эстафета для всех желающих и студенческая эстафета.

В этом году число зарегистрированных участников примерно на 15% выше прошлогоднего показателя. Более половины зарегистрированных планируют выйти на старт СберПрайм марафона «Белые ночи» впервые. В эстафете для всех желающих ожидается около 90 команд, ещё 50 команд из 29 вузов — в студенческой эстафете на марафонской дистанции.

Маршрут обеих дистанций будет линейным и пройдёт по центральной части города. Стартовый городок будет расположен на Крестовском острове на территории рядом со стадионом «Газпром Арена». Финиш — на Дворцовой площади. Марафонская дистанция (42,2 км) пройдёт по 10 островам Санкт-Петербурга. С маршрута участникам откроются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

На марафонской дистанции награждение пройдёт в абсолютном и национальном зачётах. В абсолютном зачёте награды получат по шесть мужчин и женщин, показавших лучшие результаты, в национальном — по три российских спортсмена среди мужчин и женщин. Также будут награждены три команды, показавшие лучшие результаты в эстафете для всех желающих. Кроме того, на марафонской дистанции отдельные награды получат участники, занявшие с первого по третье место в возрастных категориях — награждение для этой категории участников пройдёт отдельно. На дистанции 10 км победителями и призёрами станут по три мужчины и женщины, финишировавшие первыми.

Все победители и призёры получат памятные кубки, подарки от партнёров и денежные вознаграждения. В этом году общий призовой фонд от организаторов, включая бонусные выплаты, составит более 7,5 млн рублей. А всех финишёров по традиции ждут памятные медали с символикой забега.

Кроме того, СберПрайм марафон «Белые ночи» также станет вторым этапом программы «Кубок 35+ Бегового сообщества», которая объединяет четыре старта Бегового сообщества в единый зачёт для участников от 35 лет. На этом этапе в зачёт программы войдут результаты участников дистанции 10 км. Итоги программы подведут по сумме очков всех четырёх этапов.

Также 3 июля на территории «Газпром Арены» откроется спортивная выставка. Она будет работать два дня — 3 и 4 июля, — а свои стенды представят 55 компаний. В рамках выставки также станет работать лекторий, где участников забега и гостей мероприятия будут ждать выступления спикеров на различные темы.

Титульным партнёром мероприятия в этом году выступает СберПрайм. С подпиской бегунам и болельщикам доступны специальные предложения от партнёров, которые пригодятся во время подготовки к старту и поездки на марафон: отели, доставка, транспорт, спортивные товары и другие полезные сервисы. Кроме того, подготовиться к забегу в этом году также поможет ИИ-помощник — с его помощью можно получить рекомендации по тренировкам, питанию и восстановлению после забега.

По традиции к СберПрайм марафону «Белые ночи» присоединятся и десятки тысяч болельщиков. Для зрителей по маршруту обеих дистанций будут организованы более 35 специальных точек поддержки. Для удобства все локации отметят на карте болельщика, которую опубликуют на официальном сайте забега.

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