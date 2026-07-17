Забег «Ночная Тула» пройдёт 18 июля
Забег «Ночная Тула» пройдёт 18 июля. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.
В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы в стартах на 1 км, 3 км, 5 км, 10 км. Для юных спортсменов доступны дистанции 300 м, 600 м.
Расписание
- 16:00 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов
- 20:20 — разминка для участников детских забегов
- 20:30-21:30 — старт участников детских забегов
- 21:40 — награждение победителей стартов на 300 м, 600 м
- 21:55 — старт на дистанции 1 км
- 22:05 — награждение победителей старта на 1 км
- 22:15 — разминка
- 22:30 — открытие соревнований
- 22:40 — старт на дистанциях 5 км и 10 км
- 23:10-23:35 — награждение победителей стартов на 5 км и 10 км
- 00:20 — закрытие соревнований
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