Забег «Ночная Тула» пройдёт 18 июля. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы в стартах на 1 км, 3 км, 5 км, 10 км. Для юных спортсменов доступны дистанции 300 м, 600 м.

Расписание

16:00 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов

20:20 — разминка для участников детских забегов

20:30-21:30 — старт участников детских забегов

21:40 — награждение победителей стартов на 300 м, 600 м

21:55 — старт на дистанции 1 км

22:05 — награждение победителей старта на 1 км

22:15 — разминка

22:30 — открытие соревнований

22:40 — старт на дистанциях 5 км и 10 км

23:10-23:35 — награждение победителей стартов на 5 км и 10 км

00:20 — закрытие соревнований

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