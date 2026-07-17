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Забег «Ночная Тула» пройдёт 18 июля

Забег «Ночная Тула» пройдёт 18 июля
«Ночная Тула»
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Забег «Ночная Тула» пройдёт 18 июля. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы в стартах на 1 км, 3 км, 5 км, 10 км. Для юных спортсменов доступны дистанции 300 м, 600 м.

Расписание

  • 16:00 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов
  • 20:20 — разминка для участников детских забегов
  • 20:30-21:30 — старт участников детских забегов
  • 21:40 — награждение победителей стартов на 300 м, 600 м
  • 21:55 — старт на дистанции 1 км
  • 22:05 — награждение победителей старта на 1 км
  • 22:15 — разминка
  • 22:30 — открытие соревнований
  • 22:40 — старт на дистанциях 5 км и 10 км
  • 23:10-23:35 — награждение победителей стартов на 5 км и 10 км
  • 00:20 — закрытие соревнований

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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