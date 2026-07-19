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Инфекционист рассказал, как избежать отравления в жару

Инфекционист рассказал, как избежать отравления в жару
Как не отравиться в жару
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Инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов рассказал в беседе с «Чемпионатом», как избежать отравления в жару. В жару еда портится быстрее, правила гигиены часто соблюдаются менее строго, и одно неудачное блюдо может закончиться ночью у унитаза вместо отдыха на природе.

«В жару скоропортящиеся продукты нужно хранить только в холодильнике, не оставлять готовые блюда на столе дольше одного-двух часов, тщательно прожаривать мясо и рыбу, мыть руки, овощи и фрукты и избегать уличной еды в сомнительных местах», — сказал врач.

Если же отравление всё-таки случилось, а симптомы не проходят более суток, усиливаются или сопровождаются высокой температурой и признаками обезвоживания, не стоит заниматься самолечением — лучше перестраховаться и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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