Инфекционист рассказал, как избежать отравления в жару

Инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов рассказал в беседе с «Чемпионатом», как избежать отравления в жару. В жару еда портится быстрее, правила гигиены часто соблюдаются менее строго, и одно неудачное блюдо может закончиться ночью у унитаза вместо отдыха на природе.

«В жару скоропортящиеся продукты нужно хранить только в холодильнике, не оставлять готовые блюда на столе дольше одного-двух часов, тщательно прожаривать мясо и рыбу, мыть руки, овощи и фрукты и избегать уличной еды в сомнительных местах», — сказал врач.

Если же отравление всё-таки случилось, а симптомы не проходят более суток, усиливаются или сопровождаются высокой температурой и признаками обезвоживания, не стоит заниматься самолечением — лучше перестраховаться и вовремя обратиться за медицинской помощью.

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