VK Fest объявил первую волну инфлюенсеров, которые выступят на фестивале в Москве

VK Fest объявил первую волну инфлюенсеров, которые выступят на фестивале в Москве. 18 и 19 июля гостей ждут встречи с любимыми блогерами, выступления на сцене инфлюенсеров, автограф-сессии и возможность сделать фотографии с кумирами.

На сцене инфлюенсеров в Москве выступят АминKа, Аня Pokrov, Артур Бабич, Аслан ШУКАША, «Без игрушек», ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Вики Шоу, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Камиль Кикидо, Карина Кагра, Карина Мурашкина, Луномосик, Мария Янковская, Маш Милаш, Маша и Роберт Герберы, Милана Хаметова, Наташа Гасанханова, Полина Say и Айдар, Роман Каграманов, Сергей Бич и Люба Бич, ТРАВМА, ЯН ТОПЛЕС, AdrenalinHouse, KARA KROSS, Тёма Пименов, Даник, Tamik, РОЛДОЗЕР + ЛПшка, SteshOK, Юлия Коваль, Утопия Шоу, ДимасБлог, Максим Лутчак и Эдисон Перец. Список инфлюенсеров будет пополняться.

В Санкт-Петербурге лайн-ап инфлюенсеров пополнится новыми героями. Гостей ждут выступления на сцене и автограф-сессии с Иваном Абрамовым, Миланой Хаметовой, Сергеем Бич и Любой Бич, AdrenalinHouse, Tamik, РОЛДОЗЕР + ЛПшкой, Юлией Коваль, ДимасБлогом и Аней Ищук. Ведущими сцены инфлюенсеров станут Ваша Маруся и Тёма Пименов.

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