Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

VK Fest объявил первую волну инфлюенсеров, которые выступят на фестивале в Москве

VK Fest объявил первую волну инфлюенсеров, которые выступят на фестивале в Москве
VK Fest
Комментарии

VK Fest объявил первую волну инфлюенсеров, которые выступят на фестивале в Москве. 18 и 19 июля гостей ждут встречи с любимыми блогерами, выступления на сцене инфлюенсеров, автограф-сессии и возможность сделать фотографии с кумирами.

На сцене инфлюенсеров в Москве выступят АминKа, Аня Pokrov, Артур Бабич, Аслан ШУКАША, «Без игрушек», ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Вики Шоу, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Камиль Кикидо, Карина Кагра, Карина Мурашкина, Луномосик, Мария Янковская, Маш Милаш, Маша и Роберт Герберы, Милана Хаметова, Наташа Гасанханова, Полина Say и Айдар, Роман Каграманов, Сергей Бич и Люба Бич, ТРАВМА, ЯН ТОПЛЕС, AdrenalinHouse, KARA KROSS, Тёма Пименов, Даник, Tamik, РОЛДОЗЕР + ЛПшка, SteshOK, Юлия Коваль, Утопия Шоу, ДимасБлог, Максим Лутчак и Эдисон Перец. Список инфлюенсеров будет пополняться.

В Санкт-Петербурге лайн-ап инфлюенсеров пополнится новыми героями. Гостей ждут выступления на сцене и автограф-сессии с Иваном Абрамовым, Миланой Хаметовой, Сергеем Бич и Любой Бич, AdrenalinHouse, Tamik, РОЛДОЗЕР + ЛПшкой, Юлией Коваль, ДимасБлогом и Аней Ищук. Ведущими сцены инфлюенсеров станут Ваша Маруся и Тёма Пименов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Не бойтесь быть виноватым. Как прекратить общение с человеком, если оно себя исчерпало Не бойтесь быть виноватым. Как прекратить общение с человеком, если оно себя исчерпало
Чай содержит не только витамины. Как не получить токсины с чашкой напитка? Чай содержит не только витамины. Как не получить токсины с чашкой напитка?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android