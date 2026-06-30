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Около 90 спортсменов элитного кластера поборются за призовые на забеге «Белые ночи»

Около 90 спортсменов элитного кластера поборются за призовые на забеге «Белые ночи»
«Белые ночи»
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4 июля в Санкт-Петербурге состоится юбилейный СберПрайм марафон «Белые ночи». Один из крупнейших и старейших марафонов России пройдёт в 35-й раз. На дистанциях 42,2 км и 10 км за призовые места поборются около 90 спортсменов элитного кластера. 19 из них приедут в Санкт-Петербург из стран ближнего и дальнего зарубежья — Марокко, Испании, Эфиопии, Кении, Беларуси, Узбекистана и Киргизии.

На марафонской дистанции среди мужчин заявлены сразу несколько спортсменов с личными рекордами быстрее 2 часов 10 минут. В их числе Abraraw Misganaw Tegegne (Абрапау Мисганау Тэгенье) из Эфиопии, Шохрух Давлатов из Узбекистана, Sammy Kigen Korir (Самми Киген Корир) из Кении — победитель марафона «Белые ночи» 2024 года, а также Дмитрий Неделин — один из сильнейших марафонцев России, победитель Московского Марафона 2023 года и СберПрайм Казанского марафона 2025 года. Среди участников также Илдар Миншин — победитель марафона «Белые ночи» 2025 года в национальном зачёте.

Дмитрий Неделин

Дмитрий Неделин

Фото: Беговое сообщество

Среди женщин на марафонской дистанции в числе участниц — Soukaina Atanane (Сукаина Атанан) из Марокко, Луиза Лега из России, Нина Савина из Беларуси, Daizy Jemutai Rutto (Дейзи Джемутай Рутто) из Кении, а также Meskerem Tesfaye Fikadu (Мескерем Тесфайе Фикаду) из Эфиопии. Луиза Лега — победительница марафона «Белые ночи» 2023 года. Soukaina Atanane (Сукаина Атанан) имеет лучший личный результат среди заявленных участниц на марафонской дистанции — 2:24.57.

Очень сильный состав заявлен и на дистанции 10 км. Среди мужчин сразу несколько участников имеют личные рекорды быстрее 29 минут. Среди них — Ринас Ахмадеев, Денис Чертыков, Сергей Шаров, Нурсултан Кэнешбеков, Артем Попов и Дмитрий Сойкка. Ринас Ахмадеев — победитель марафона «Белые ночи» 2025 года на дистанции 10 км и рекордсмен соревнования.

Среди женщин на дистанции 10 км также ожидается высокая конкуренция. В числе заявленных участниц — Светлана Аплачкина, Лилия Мендаева, Ульяна Андреева, Анна Мокина, Любовь Дубровская, Надежда Сизова, Нина Бышкина, Елена Седова, Галина Зиятдинова и София Вахрушева. Светлана Аплачкина — победительница марафона «Белые ночи» 2025 года на дистанции 10 км и рекордсменка соревнования.

Лилия Мендаева

Лилия Мендаева

Фото: Беговое сообщество

Суммарный призовой фонд СберПрайм марафона «Белые ночи» 2026 года, включая бонусные выплаты, составит 7 530 000 рублей. Из них 5 130 000 рублей — призовые выплаты, 2 400 000 рублей — бонусные выплаты за индивидуальные достижения.

На дистанции 42,2 км награждение пройдёт в абсолютном и национальном зачётах. В абсолютном зачёте награды получат участники, занявшие с первого по шестое места среди мужчин и женщин, в национальном — российские спортсмены, занявшие с первого по третье места среди мужчин и женщин. Также будут награждены команды, занявшие с первого по третье места в эстафете для всех желающих и в студенческой эстафете. На дистанции 10 км награды получат участники, занявшие с первого по третье места среди мужчин и женщин в абсолютном зачёте.

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