В Новосибирске прошёл экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев»

27 июня в преддверии празднования Дня города в Новосибирске на полигоне НВВКУ в Кольцово прошёл экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев». В этом году провести свой выходной активно и в компании единомышленников выбрали более 3 тыс. участников. Ни жара, ни ливень не смутили будущих героев – до старта дошло более 90% зарегистрировавшихся.

Участников гонки ждала трасса длиной почти 8 км и 32 испытания на силу и выносливость. Полоса препятствий включала традиционные рукоходы разной сложности. Многочисленные рвы, невыносимые горки, преграды из воды и грязи затрудняли прохождение дистанции, а чтобы достичь финиша, нужно было проползти под колючей проволокой, преодолеть барьер из брёвен и проползти в проёме между шинами.

Кульминацией гонки вновь стало восхождение на «Эверест» – восьмиметровую горку с канатами с вертикальным подъёмом, после которого каждого участника ожидала памятная медаль в форме металлического жетона. Погода также испытывала участников на выносливость: в начале, обжигая палящим солнцем, а после обеда, поливая обильным ливнем, который прибавил количество грязи и сложности прохождения трассы. Получилась настоящая проверка на прочность для команд, стартовавших в последней двадцатке.

В этот день на полигоне НВВКУ проходил чемпионат «Гонки героев». В категории PRO среди мужчин победителями и призёрами стали:

Первое место – Александр Курлыков (0:42.02).

Второе место – Вячеслав Якуба (0:50.44).

Третье место – Константин Савин (0:51.00).

среди женщин в категории AGE лучшие результаты показали:

Татьяна Коган (01:17.18) в возрастной группе 40+ лет,

Алина Шматко (01:28.30) в возрастной группе 35-39 лет,

Альбина Коптяева (01:30.18) в возрастной группе 30-34 лет.

Также в рамках «Гонки героев» проходили Всероссийский чемпионат по гонкам с препятствиями и чемпионат Новосибирской области по гонкам с препятствиями, победителями в которых стали:

Первое место – Александр Курлыков (0:42.02).

Второе место – Родион Быканов (0:46.13).

Третье место – Александр Пашков (0:48.23).

В старте корпоративных команд приняло участие более 130 команд из крупнейших компаний Сибири и не только. На протяжении всего мероприятия для участников мероприятия и их болельщиков работала фан-зона. Там можно было принять участие в массовой разминке и других спортивных активностях от партнёров, а также отдохнуть в зоне восстановления и перекусить на полевой кухне.

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