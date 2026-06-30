Первый в России кросс по конной трассе — МАКСИМА КРОСС — прошёл в Подмосковье

27 июня на территории Максима Парк в Дмитровском районе прошёл первый МАКСИМА КРОСС от ZELRUN — необычный старт, предложивший участникам выйти за пределы привычных правил забегов. Атлеты впервые бежали внутри инфраструктуры профессиональной конной трассы — с широкими грунтовыми дорожками, открытыми полями, лесными участками, скоростными спусками, подъёмами и элементами настоящих конкурных препятствий.

Под девизом «Пешим по конному» участники преодолевали дистанции 5 км, 10 км и эстафету 2×5 км, а самые юные спортсмены вышли на детский забег длиной 650 метров. На дистанции 5 км среди мужчин победу одержал Сергей Сорокин (IRONZEL), преодолев дистанцию за 16.06. Вторым стал Алексей Чирков (16.21), третьим — Ярослав Голубев (17.47). У женщин быстрее всех оказалась Александра Войтова, финишировавшая за 18.41. Второе место заняла Алина Ромашова (18.46), третье — Маргарита Онохова (20.58).

На дистанции 10 км борьба также получилась плотной. Победителем стал Алексей Трошкин (Клуб бега) с результатом 31.09. Сильнейший стайер, одна из самых быстрых пар ног в стране, участник чемпионата Европы, МСМК. Член клуба SUB29 на 10 км. Вторым финишировал Дмитрий Соколов — победитель кросса «Спутник» (35.45), третьим — Михаил Климович (36.48). Среди женщин победу одержала Людмила Зотова, преодолевшая дистанцию за 41.22. Второе место заняла Наталья Волкова (PRO TRENER) (43.46), третьей стала Юлия Гревцева (44.04).

Фото: Пресс-служба ZELRUN

Отдельным украшением программы стала эстафета 2×5 км, где спортивная составляющая встретилась с настоящими человеческими историями. Победу среди мужских команд одержало «Министерство по делам асфальта и болота» — Константин Лобов и Артём Цибак, воспитанники «Бегового монастыря», показавшие время 31.22. Второе место заняла команда Acid Rain (Дмитрий Сафронов и Андрей Фарносов) — 32.14, третьими стали «Молодые люди» (Григорий Воронин и Егор Гришин) — 32.55.

Серебро в мужской эстафете завоевала команда Acid Rain — Дмитрий Сафронов и Андрей Фарносов (32.14). Сафронов — бронзовый призёр чемпионата Европы по марафону, участник Олимпийских игр в Лондоне и обладатель личного рекорда 2:09.35 на классической дистанции. Его напарник Андрей Фарносов — мастер спорта международного класса, участник чемпионата мира и чемпионатов Европы в беге на 3000 метров с препятствиями.

Среди смешанных команд первыми стали «Булка с Мотором» — Юлия Рыжанкова и Иван Моторин (34.25). Серебро у команды Happy Engirunners (Дмитрий Василенко и Светлана Дударь) — 35.21, бронза досталась команде WFCK!? (Екатерина Соколенко и Андрей Соломатин) — 36.53.

В женском зачёте победила команда «Беговые музы» — Мария Рыбкина и Марина Вилямовская, преодолевшие дистанцию за 40.58. Вторыми стали «Ай Эм» (Ирина Морозова и Мария Ивкина) — 52.36, третьими — «Максима Фит» (Ольга Бокучаева и Таисия Крючкова) — 54.57.

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