Эндокринолог перечислила самые распространённые причины выпадения волос у мужчин

Эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина в разговоре с «Чемпионатом» перечислила самые распространённые причины выпадения волос у мужчин. По её словам, в основе большинства случаев мужского облысения лежат наследственная предрасположенность и гормонально обусловленные механизмы. Прежде всего речь идёт об андрогенетической алопеции — состоянии, при котором волосяные фолликулы постепенно становятся чувствительными к действию дигидротестостерона. Именно этот процесс чаще всего определяет характерное поредение волос.

«Если говорить о гормональных причинах выпадения волос у мужчин, помимо андрогенетических механизмов, необходимо исключать нарушения функции щитовидной железы, метаболические расстройства, дефицитные состояния, а в ряде случаев и другие эндокринные нарушения», — сказала врач.

Особенно внимательно следует относиться к ситуациям, когда выпадение волос начинается рано, быстро прогрессирует или сопровождается другими симптомами — колебаниями массы тела, слабостью, изменением состояния кожи, нарушением половой функции.

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