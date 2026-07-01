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Пульмонолог объяснила, почему туберкулёз до сих пор остаётся опасным заболеванием

Пульмонолог объяснила, почему туберкулёз до сих пор остаётся опасным заболеванием
Чем опасен туберкулёз
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Пульмонолог Ольга Цагараева в беседе с АО «Медицина» объяснила, почему туберкулёз до сих пор остаётся опасным заболеванием. Его часто воспринимают как болезнь из прошлого — ассоциации тянутся к санаториям начала XX века и классической литературе. Но по данным Всемирной организации здравоохранения, эта инфекция остаётся одной из три ведущих причин смерти от инфекционных заболеваний в мире: ежегодно туберкулёзом заболевают миллионы людей, а сотни тысяч умирают, несмотря на то, что болезнь в большинстве случаев излечима при правильной терапии.

«Особенно уязвимы страны с низким доходом, люди с ВИЧ‐инфекцией, пациенты с ослабленным иммунитетом, но отдельные случаи и вспышки регистрируются и в развитых странах.
Туберкулёз вызывается микобактерией, которая чаще всего поражает лёгкие, но может затрагивать и другие органы. Передача происходит воздушно‐капельным путём при кашле, чихании, разговоре», — сказала врач.

В отличие от гриппа или ковида, болезнь развивается медленно: симптомы могут тянуться месяцами — кашель, утомляемость, ночная потливость, снижение веса, субфебрильная температура. Человек нередко продолжает ходить на работу, контактировать с семьёй, не подозревая о диагнозе. Это делает раннее выявление особенно важным.

Современное лечение туберкулёза основано на комбинации нескольких антибиотиков, которые нужно принимать строго по схеме от 6 месяцев и дольше. Прерывание терапии или самовольное изменение доз приводит к формированию лекарственно устойчивых форм, которые лечить намного сложнее, дороже и дольше. Поэтому программы борьбы с туберкулёзом включают не только диагностику, но и поддерживающие меры: контроль приёма препаратов, социальную помощь, работу с окружающими.

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