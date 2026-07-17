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Гастроэнтеролог рассказал, кому стоит сократить потребление чая

Гастроэнтеролог рассказал, кому стоит сократить потребление чая
Кому не стоит пить чай
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Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», кому стоит сократить потребление чая. По словам врача, есть определённые категории пациентов, которым он рекомендует пить как можно меньше чая или вовсе отказаться от этого напитка.

«Особенно осторожными стоит быть беременным, детям и людям с заболеваниями почек или ЖКТ, потому что для них важны любые дополнительные источники нагрузки. Полностью «безопасного максимума» для всех нет, но в обычной жизни умеренное потребление и качественный чай считаются разумным подходом», — сказал врач.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Чай содержит не только витамины. Как не получить токсины с чашкой напитка?
Чай содержит не только витамины. Как не получить токсины с чашкой напитка?

Если отказаться от чая полностью не получается, то при выборе заварки важно смотреть на страну происхождения, репутацию бренда, наличие контроля качества. Выбирайте цельнолистовой чай вместо мелкого. В целом главный принцип простой: чем прозрачнее происхождение и чем аккуратнее обработка, тем лучше.

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