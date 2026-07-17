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Психотерапевт объяснила, что такое посттравматическое стрессовое расстройство

Психотерапевт объяснила, что такое посттравматическое стрессовое расстройство
Что такое ПТСР
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Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», что такое посттравматическое стрессовое расстройство. Это не слабость и не «характер испортился», а специфическая реакция психики на сильное травмирующее событие. Речь идёт о ситуациях, когда человек сталкивается с угрозой жизни или безопасности — своей или близких: аварии, насилие, стихийные бедствия, военные действия, тяжёлые медицинские вмешательства.

В норме психика постепенно «переваривает» пережитое и человек хоть и с болью, но идёт дальше. При ПТСР этот процесс как будто обрывается: человек застревает в прошлом, а травма раз за разом «проигрывается» в теле и мыслях.

«Условно можно выделить три этапа проживания травмы. На первом этапе работает отрицание: «этого как будто не было», всё воспринимается как сон, человек действует на автомате, не до конца осознаёт масштаб произошедшего. На втором этапе приходит понимание: да, это случилось со мной. Поднимаются сильные чувства — страх, ужас, гнев, чувство вины, стыд, отчаяние. Это болезненно, но важно: так психика пытается справиться с пережитым. Третий этап — принятие и адаптация: травма остаётся частью биографии, но перестаёт определять каждую мысль и каждое действие, человек постепенно возвращает себе способность строить планы, радоваться и чувствовать опору в настоящем», — объяснила эксперт.

ПТСР возникает тогда, когда человек по какой-то причине застревает на втором этапе и не переходит к третьему. Эмоции как будто зацикливаются: вспышки паники, навязчивые воспоминания, кошмары, избегание всего, что напоминает о событии, и ощущение, что жизнь разделилась на «до» и «после», а будущего «после» как будто нет. В остром периоде — примерно в первый месяц после травмы — с человеком чаще работает кризисный психолог: помогает пережить шок, обеспечивает базовую эмоциональную и информационную поддержку. Травмотерапевт подключается позже, когда становится ясно, что симптомы не уходят, а напряжение и ощущение бессилия только усиливаются.

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