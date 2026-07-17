Эксперт рассказала, что происходит с психикой без отдыха

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», что происходит с психикой без отдыха. Отсутствие полноценного отдыха — это не просто «неудобство», это хронический стресс для нервной системы.

Вы замечаете, что раздражаетесь по пустякам: громкий звук коллеги, очередь в кофейне, медленный интернет. Это не «характер испортился» — это признак истощения префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за контроль эмоций. Когда ресурс на нуле, мозг переходит в режим «энергосбережения» и отключает «тормоза».

«Если вы ловите себя на том, что перечитываете одно письмо трижды, забываете простые слова или не можете удержать нить разговора — это не ранняя деменция. Это «туман в голове» на фоне переутомления. Мозгу нужен отдых для консолидации памяти — процесса «упаковки» информации. Ещё один парадокс: вы валитесь с ног, но не можете уснуть, или просыпаетесь в 3–4 утра с чувством тревоги. Это классический симптом гиперкортизолемии — повышенного уровня кортизола (гормона стресса). Без отпуска циркадные ритмы сбиваются и организм перестаёт различать «день» и «ночь» на гормональном уровне» — сказала эксперт.

Тут же подключаются ангедония — снижение способности получать удовольствие, и деперсонализация — ощущение отстранённости от себя («как будто смотрю на себя со стороны»). Если хобби не радуют, а рабочие задачи выполняются «на автомате», психика включает защитный механизм — эмоциональное онемение. Это предвестник выгорания. Головные боли, напряжения, спазмы в желудке, обострение кожных заболеваний возникают без явной физической причины. Тело «кричит» то, что психика больше не может вербализовать.

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