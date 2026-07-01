ПАРИ ФЕСТ анонсировал спортивную программу

1 августа на фестивале ПАРИ ФЕСТ на нижегородской Стрелке будет организована зрелищная спортивная программа с участием профессиональных атлетов. Гости смогут посмотреть финал турнира по паделу PARI Padel League, а также шоу-матч с участием аргентинского тренерского состава клуба PARI Padel.

В течение дня на фестивале пройдут соревнования для райдеров с денежными призами и подарками от партнёров. С трюковой программой выступят Павел Мушкин (профессиональный райдер, участник международных чемпионатов по скейтбордингу, основатель собственной школы скейтбординга) и Максим Лаллав (талантливый спортсмен, параскейтбордист, занявший четвёртое место на прошедшем чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу в Бразилии). Они же станут судьями турнира.

Также в этой зоне будут организованы различные активности, например, гости смогут поучаствовать в баскетбольном челлендже и побороться за призы, собрать себя или друга из лего, получить свой портрет в стиле уличного искусства от художников или дополнить свой образ ярким макияжем и блестками в глиттер-баре.

На одной из сцен можно посмотреть хождение спортсменов по слэклайну. По бокам сцены будут натянуты специальные троссы, по которым будут ходить атлеты, анонсируя выступления артистов. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по слэклайну.

Отдельное внимание будет уделено киберспорту — одной из самых быстрорастущих дисциплин, которая органично вписывается в мультиформат фестиваля и объединяет цифровую и физическую реальность.

В этом году киберспортивная программа ПАРИ ФЕСТ станет ещё более насыщенной. Посетителей ждут звёздные шоу-матчи по CS2, в которых примут участие Recrent, Jerry, Clean_killl, hypetried и другие известные контент-мейкеры и бывшие киберспортсмены.

Посетители смогут не только понаблюдать за битвой любимых стримеров, но и пообщаться с ними вживую. Для клиентов PARI будет организована автограф-сессия со звёздными гостями ивента.

Поклонников Dota 2 ждёт уютная зона «Кибер-лаунж», где пройдёт просмотр топового турнира с участием мировых грандов профессиональной сцены. Помимо этого, посетители киберпространства смогут поучаствовать во всевозможных активностях и получить ценные призы.

Также в рамках ПАРИ ФЕСТ будут зоны бадминтона, фрисби и запуска воздушных змеев.

Это мультиформатный фестиваль, объединяющий музыку, спорт, мультимедиа, искусство и технологии в знаковом месте на нижегородской Стрелке — на слиянии Волги и Оки.

В 2026 году на ПАРИ ФЕСТ выступят Big Baby Tape, ATL, Boulevard Depo, Мартин, Тося Чайкина, Bad Balance, Полка (герой проекта «ИСКРА» Яндекс Музыки), passmurny, КАССЕТА, BORIS REDWALL, Izhevski, TESLA by Nikita Zabelin, nttrl, Dimma Urih, НЕДРЫ, THE DAWLESS, Agraba, Горный, ParaStereo, KAZAK, RICH RUDEBOYZ, CHENSKY, Isentie live, Monoplay, Diuragga, Karl Chix.

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