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FEDUK, мартин, Антоха MC и GONE.Fludd лично пригласили фанатов на VK Fest

FEDUK, мартин, Антоха MC и GONE.Fludd лично пригласили фанатов на VK Fest
VK Fest
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Артисты опубликовали в своих соцсетях персональные обращения к подписчикам и пригласили на выступления. Фестиваль поддержал эту идею: на следующий день обращения музыкантов и комментарии поклонников появились на медиаэкране Московского Дома книги на Новом Арбате.

На экране можно было увидеть приглашения на фестиваль от артистов, ники поклонников и скриншоты их комментариев. FEDUK обращается к слушателям со словами «Погнали со мной на VK Fest 5 июля» — артист выйдет на сцену во второй день фестиваля в Санкт-Петербурге. «Жду тебя на VK Fest 18 июля», — пишет мартин в приглашении на своё выступление. Оно состоится в первый день московского события на ВДНХ.

Для некоторых поклонников этот сюрприз стал особенно приятным: они замечали на экране свои комментарии, фотографировались с ними и делились снимками ВКонтакте. Так диалог между артистами и аудиторией, начавшийся в сообществах музыкантов, вышел за пределы соцсетей и продолжился прямо на одной из самых оживлённых улиц Москвы.

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