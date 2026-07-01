Закрытая презентация студенческой беговой команды «Скрывляне» прошла в Москве

30 июня в Москве состоялась закрытая презентация студенческой беговой команды «Скрывляне» из РТУ МИРЭА. За два месяца команда прошла путь от внутренней шутки до одного из самых обсуждаемых проектов студенческого бега в России, а теперь готовится к ключевому старту сезона — марафону «Белые ночи».

«Мы готовились к Московскому полумарафону, и Костя, наш менеджер, сказал, что нужно придумать название команды. Вечером перебирали разные варианты. Раньше уже бегали под названиями «Шрекк» и «Манго-маракуйя». Александр Скрывля – бессменный ведущий Студенческого кубка Бегового сообщества, он выкладывается на каждом этапе Кубка, мы его любим, и в шутку решили назвать команду «Скрывляне»», — вспоминает Тимофей Ейбогин.

За две недели до Московского полумарафона о необычном названии узнал и сам Александр Скрывля. В комментариях под публикацией о фаворитах забега Александр пообещал: ««Скрывляне», если вы выиграете Московский полумарафон, я назову своего сына в вашу честь».

Фото: Пресс-служба беговой команды «Скрывляне»

Команда сенсационно одержала победу, опередив постоянных лидеров – МГУ им.Ломоносова. Шутка переросла в историю, история — в движение, а Саша Скрывля впервые попробовал себя в новой роли – продюсера, наставника и менеджера команды.

На презентации Александр Скрывля объявил о проекте, который может изменить правила игры в студенческом спорте. Условие простое: если «Скрывляне» выиграют открытую студенческую эстафету марафона «Белые ночи» 4 июля в Санкт-Петербурге, команда комментатора обеспечит полной экипировкой, современной спортивной обувью, спортивным питанием и медийной поддержкой другую студенческую команду. Кого-то из команд соперников и конкурентов. Вуз-победитель ребята выберут сами.

Это первый в России случай, когда действующий спортивный комментатор и его команда берут на себя ответственность за развитие другого студенческого коллектива. По словам организаторов, инициатива должна стать примером здоровой преемственности и показать, как можно работать на развитие массового спорта.

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