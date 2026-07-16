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«Ночной забег» пройдёт в Ижевске 18 июля

«Ночной забег» пройдёт в Ижевске 18 июля
«Ночной забег» в Ижевске
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Ночной забег пройдёт в Ижевске 18 июля. Локация — Набережная Зодчего Дудина. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Это не соревнования.

В программе много дистанций на выбор. Организаторы подготовили для участников старты на 600 м, 3 км, 5 км, 10 км, а также корпоративную эстафету. Для юных спортсменов доступны дистанции на 300 м и 600 м.

Программа:

  • 20:00 — старт детский «KIDS RUN» на дистанцию 300 м;
  • 20:10 — старт детский «KIDS RUN» на дистанцию 600 м;
  • 20:40 — старт Костюмированного забега на дистанцию 600 м;
  • 21:00 — старт на дистанцию 3 км от 12 лет и старше;
  • 21:45 — старт на дистанцию 5, 10 км, эстафета 2х5 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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