Горный марафон «Конжак» пройдёт в Свердловской области 4 июля. Локация — Краснотурьинск.

Старейший горный марафон России проводится каждый год в первую субботу июля. Это культовый старт среди трейлраннеров, к участию в котором приглашаются как любители, так и профессиональные атлеты.

Дистанция 42 км проложена до высшей точки Свердловской области и обратно. Участников ждёт технически сложная, но интересная трасса, охватывающая несколько климатических зон — от уральской тайги до снежников.

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