Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Горный марафон «Конжак» пройдёт в Свердловской области 4 июля

Горный марафон «Конжак» пройдёт в Свердловской области 4 июля
Марафон «Конжак»
Комментарии

Горный марафон «Конжак» пройдёт в Свердловской области 4 июля. Локация — Краснотурьинск.

Старейший горный марафон России проводится каждый год в первую субботу июля. Это культовый старт среди трейлраннеров, к участию в котором приглашаются как любители, так и профессиональные атлеты.

Дистанция 42 км проложена до высшей точки Свердловской области и обратно. Участников ждёт технически сложная, но интересная трасса, охватывающая несколько климатических зон — от уральской тайги до снежников.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Россияне могут работать меньше не в ущерб зарплате. Вот 14 законных поводов передохну́ть
Россияне могут работать меньше не в ущерб зарплате. Вот 14 законных поводов передохну́ть
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android