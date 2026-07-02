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Психолог дал совет, как справиться с последствиями расставания

Психолог дал совет, как справиться с последствиями расставания
Как пережить расставание
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Психолог Виталий Радченко в рубрике «Теперь вы знаете» дал совет, как справиться с последствиями расставания. Важно помнить, честно завершить отношения гораздо экологичнее, чем имитировать дружбу из жалости и тихо ненавидеть человека за его звонки.

«Тому, кто принял решение уйти, придётся столкнуться с тяжёлым социальным давлением и навязанным чувством вины. Самое важное в этот период — не писать человеку из жалости. Любые ваши дежурные вопросы «как дела?» после разрыва будут восприниматься другой стороной как издевательство или надежда на возобновление контакта», — сказал эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Не бойтесь быть виноватым. Как прекратить общение с человеком, если оно себя исчерпало
Не бойтесь быть виноватым. Как прекратить общение с человеком, если оно себя исчерпало

После прекращения общения могут появляться мысли: «Может быть, я поступил(а) слишком жестоко», «Наверное, нужно было потерпеть еще немного», «Вдруг я ошибся (ошиблась)», «Я причинил(а) человеку боль» и т. п. Важно не загонять себя в чувство вины и жалости.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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