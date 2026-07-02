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Психотерапевт дала простые советы, как тренировать мозг

Психотерапевт дала простые советы, как тренировать мозг
Как тренировать мозг
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Психотерапевт АО «Медицина» в беседе с «Чемпионатом» дала простые советы, как тренировать мозг. По её словам, наш мозг зависит не только от генов, но и от того, как мы живём и с кем общаемся. Деньги и образование открывают возможности, а общение и социальная активность помогают поддерживать умственные способности на долгие годы.

«Чтение, курсы, изучение нового языка или навыка стимулируют нейропластичность и укрепляют память. Встречи с друзьями, кружки по интересам, волонтёрство — не только приятно, но и полезно для мозга. Учитесь слушать, выражать мысли и решать конфликты. Чем лучше коммуникация, тем сильнее когнитивные функции», — рекомендовала эксперт.

Психолог, группы поддержки или доверенные друзья также помогают справляться со стрессом и сохранять умственные способности.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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