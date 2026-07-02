Эксперт объяснила, возможно ли избавиться от посттравматического стрессового расстройства

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила «Чемпионату», возможно ли избавиться от посттравматического стрессового расстройства.

«В результате успешной терапии ПТСР травма не исчезает из жизни, но перестаёт быть центром, вокруг которого всё вращается. Сон становится более спокойным, снижается интенсивность флэшбеков, возвращается способность радоваться, планировать, строить отношения и чувствовать себя живым, а не «замороженным», — сказала эксперт.

Человек заново присваивает себе свою историю — со всеми её болезненными эпизодами — и начинает чувствовать: прошлое больше не управляет настоящим, у него снова есть будущее, в котором он может делать выбор и опираться на собственную силу.

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