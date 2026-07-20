Фитнес-эксперт рассказал, есть ли польза от посещения сауны после тренировки

Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал, есть ли польза от посещения сауны после тренировки. Заходя в раздевалку, часто видишь людей, которые прямиком из-под штанги идут в сауну. Главный аргумент — «выгнать молочную кислоту» и ускорить восстановление. С точки зрения физиологии это откровенный абсурд.

Молочная кислота не выходит через пот. Она утилизируется внутри тела, и жара этот процесс не ускоряет. То, что уходит в парилке, просто вода и электролиты, которые вы и так растеряли за час работы в зале.

«Самое коварное здесь — нагрузка на сердце. Тяжёлая тренировка — это огромный стресс для сосудов. И вот на этот разгорячённый, обезвоженный организм вы накладываете второй мощнейший стресс в виде экстремальной жары. Сосуды расширяются, сердцу приходится молотить с удвоенной силой, чтобы не дать вам упасть в обморок. Это не восстановление, это банальное добивание», — объяснил эксперт.

Значит ли это, что баня вредна? Нет, это отличный инструмент для расслабления нервной системы и улучшения капиллярного кровотока. Но использовать её нужно с умом. Идеально — идти в сауну в день отдыха, чтобы мягко прогреть ткани и снять остаточные спазмы.

Если очень хочется погреться сразу после зала, дайте телу остыть. Выпейте воды, примите душ, подождите хотя бы минут 15. И заходите в парилку максимум на пять-семь минут. Баня должна мягко расслаблять, а не проверять ваш мотор на прочность.

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