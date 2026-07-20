Тренер рассказал, есть ли смысл принимать протеин новичку

Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал «Чемпионату», есть ли смысл принимать протеин новичку. Как только начинающий покупает абонемент в зал, он часто первым делом идёт за банкой протеина. В народе до сих пор жив миф, что это магический порошок для безудержного роста мышц, а кто-то и вовсе по незнанию путает его со стероидами.

«Давайте смотреть с точки зрения физиологии. Протеин — это просто белок. Чаще всего обычная очищенная сыворотка из коровьего молока, из которой убрали лишние жиры и углеводы. Это не волшебное зелье, а просто высокоочищенная еда в виде порошка. Для вашего желудка он ничем принципиально не отличается от куриной грудки, куска рыбы или творога — организм всё равно расщепит его до тех же самых аминокислот», — объяснил тренер.

Поэтому ответ на вопрос «когда начинать принимать» звучит максимально скучно: только тогда, когда вы физически не добираете суточную норму белка из обычных продуктов. Для тренирующегося человека это в среднем 1,5-1,8 грамма на килограмм нормального веса.

Если вы спокойно и регулярно едите мясо, птицу и яйца, протеин из банки не даст вам абсолютно никакого дополнительного прогресса. Он вам просто не нужен. Но если у вас сумасшедший рабочий график и вместо полноценного обеда вы успеваете только перехватить кофе с печеньем — вот тут протеин спасёт. Вы просто разводите мерную ложку в воде, выпиваете за минуту и закрываете дефицит нутриентов, не срываясь на фастфуд и булки. Спортивный протеин — это не стимулятор результатов, это исключительно вопрос бытового удобства и просто пищевой костыль.

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