15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Тренер рассказал, есть ли смысл принимать протеин новичку

Тренер рассказал, есть ли смысл принимать протеин новичку
Нужен ли протеин новичку
Комментарии

Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал «Чемпионату», есть ли смысл принимать протеин новичку. Как только начинающий покупает абонемент в зал, он часто первым делом идёт за банкой протеина. В народе до сих пор жив миф, что это магический порошок для безудержного роста мышц, а кто-то и вовсе по незнанию путает его со стероидами.

«Давайте смотреть с точки зрения физиологии. Протеин — это просто белок. Чаще всего обычная очищенная сыворотка из коровьего молока, из которой убрали лишние жиры и углеводы. Это не волшебное зелье, а просто высокоочищенная еда в виде порошка. Для вашего желудка он ничем принципиально не отличается от куриной грудки, куска рыбы или творога — организм всё равно расщепит его до тех же самых аминокислот», — объяснил тренер.

Поэтому ответ на вопрос «когда начинать принимать» звучит максимально скучно: только тогда, когда вы физически не добираете суточную норму белка из обычных продуктов. Для тренирующегося человека это в среднем 1,5-1,8 грамма на килограмм нормального веса.

Если вы спокойно и регулярно едите мясо, птицу и яйца, протеин из банки не даст вам абсолютно никакого дополнительного прогресса. Он вам просто не нужен. Но если у вас сумасшедший рабочий график и вместо полноценного обеда вы успеваете только перехватить кофе с печеньем — вот тут протеин спасёт. Вы просто разводите мерную ложку в воде, выпиваете за минуту и закрываете дефицит нутриентов, не срываясь на фастфуд и булки. Спортивный протеин — это не стимулятор результатов, это исключительно вопрос бытового удобства и просто пищевой костыль.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Россияне могут работать меньше не в ущерб зарплате. Вот 14 законных поводов передохну́ть Россияне могут работать меньше не в ущерб зарплате. Вот 14 законных поводов передохну́ть
Почему опасно хранить бензин дома. Коротко Почему опасно хранить бензин дома. Коротко
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android