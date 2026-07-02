Путешественница рассказала, сколько стоит обучение кунг-фу в Шаолине

Путешественница Ксения Лазаренко в интервью «Чемпионату» рассказала, сколько стоит обучение в школе кунг-фу в Шаолине.

«Действует принцип: чем дольше живёшь в школе, тем дешевле выходит стоимость суток. В первой школе день пребывания — $ 70 (~5400 рублей по нынешнему курсу), во второй — $ 45 (~3500 рублей). Разница почти в два раза, но во второй мне понравилось больше. Вероятно, первая была популярнее и активнее продвигалась в соцсетях», — поделилась она.

В указанную стоимость обычно входят проживание, питание и тренировки. Дополнительные траты зависят от планов на выходные. Также важно заложить в бюджет покупку авиабилетов и страховки.

Полную версию интервью с Ксенией Лазаренко читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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