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Путешественница рассказала о распорядке дня в школе кунг-фу в Шаолине

Путешественница рассказала о распорядке дня в школе кунг-фу в Шаолине
Ксения Лазаренко
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Путешественница Ксения Лазаренко в интервью «Чемпионату» рассказала о распорядке дня в школе кунг-фу в Шаолине. По её словам, подъём — в 5:45, а первая тренировка — уже в 6:00.

«В 7:00 — завтрак, в 8:30 — вторая тренировка (до 11:30). Между ними оставался примерно час — его можно было потратить по своему усмотрению. В 12:00 — обед, затем послеобеденный сон. Следующая тренировка начиналась в 14:30 и шла до 18:00. В 18:00 — ужин, после которого по желанию шли — уроки китайского (до 20:00). Дальше было свободное время: кто‑то работал удалённо, кто‑то гулял по территории, встречал закат, читал, просто отдыхал», — рассказала Лазаренко.

Читайте интервью по ссылке:
«Вставали в 5 утра и повторяли движения по 300 раз». Месяц кунг-фу в Шаолине
Эксклюзив
«Вставали в 5 утра и повторяли движения по 300 раз». Месяц кунг-фу в Шаолине

Путешественница добавила, что среди учеников были и те, кто жил в школе уже год. У них получалось совмещать режим и тренировки с удалённой работой.

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