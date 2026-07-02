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Путешественница рассказала, как попасть на обучение в школу кунг-фу в Шаолине

Путешественница рассказала, как попасть на обучение в школу кунг-фу в Шаолине
Ксения Лазаренко
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Путешественница Ксения Лазаренко в интервью «Чемпионату» рассказала, как попасть на обучение в школу кунг-фу в Шаолине. На программы принимают с 16 лет, предупреждают о нагрузках, спрашивают про состояние здоровья — дальше ответственность на ученике.

«Алгоритм простой: заполняешь анкету на сайте, дальше общение идёт только по электронной почте — официально школы не работают через мессенджеры. Важно не попасть на посредников, ведите переговоры напрямую. После одобрения нужно внести депозит — у меня он составил $ 50 (~3800 рублей по нынешнему курсу) плюс 10% от стоимости поездки. Оставшуюся сумму заплатила уже на месте», — рассказала Лазаренко.

Читайте интервью по ссылке:
«Вставали в 5 утра и повторяли движения по 300 раз». Месяц кунг-фу в Шаолине
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«Вставали в 5 утра и повторяли движения по 300 раз». Месяц кунг-фу в Шаолине

Путешественница добавила, что не везде принимают иностранцев, а самое трудоёмкое — оформление визы, но школы обычно помогают.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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