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Yota и Минпросвещения РФ подарят отличникам ЕГЭ мобильные номера с комбинацией «555»

Yota и Минпросвещения РФ подарят отличникам ЕГЭ мобильные номера с комбинацией «555»
Экзамен
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Отличники ЕГЭ, набравшие максимальные 100 баллов по двум и более предметам, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией «555». Автором инициативы для выпускников 2026 года выступила Yota при поддержке Минпросвещения РФ.

Первым обладателем красивого номера станет московская школьница — единственная в истории участница экзамена, набравшая максимальные 500 баллов.

Получить номер с тремя пятёрками могут выпускники младше 20 лет. Действующим клиентам Yota для его нужно авторизоваться в личном кабинете, направить запрос в службу поддержки оператора и предоставить данные о высоких баллах за экзамены. Сотрудники компании помогут выбрать подходящий вариант номера, а выдача новой SIM-карты будет осуществляться в точках продаж совместной розничной сети МегаФона и Yota.

«По предварительным результатам ЕГЭ-2026, 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов — 76, 400 баллов — восемь, а максимальные 500 баллов — один участник. Отличные результаты на ЕГЭ — это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин, — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. — Достижения этих ребят уже сегодня являются фундаментом для великих свершений завтра».

Подробнее об инициативе рассказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников: «Впереди у выпускников новая, захватывающая страница жизни — студенчество. Мы решили подарить отличникам со всей России возможность зафиксировать свою победу на этом первом, важнейшем этапе. Уникальная комбинация – это не просто цифры, это символ того, что они могут достичь всего, к чему стремятся. Пусть такой номер станет для каждого из них счастливым талисманом на пути к большим свершениям».

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