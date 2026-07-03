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Стало известно, могут ли обучаться в Шаолине люди без спортивной подготовки

Стало известно, могут ли обучаться в Шаолине люди без спортивной подготовки
Можно ли учиться в Шаолине без опыта
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Путешественница Ксения Лазаренко в интервью «Чемпионату» рассказала, могут ли обучаться кунг-фу в Шаолине люди без спортивной подготовки. По словам блогерши, школы боевых искусств принимают всех желающих.

«Стоит ли ехать без спортивной базы? Да, если есть желание. Но не ради того, чтобы доказать силу, а чтобы лучше узнать себя. В Шаолине тренируются в том числе люди с нулевым спортивным прошлым, и мастера это учитывают. Нагрузка подбирается индивидуально, никто не заставляет тянуться за опытными учениками. Главное требование к ученикам — готовность вставать в 5:00 и повторять одно движение по 100-300 раз. Это про терпение и выносливость, а не про мышцы», — сказала Лазаренко.

Читайте интервью по ссылке:
«Вставали в 5 утра и повторяли движения по 300 раз». Месяц кунг-фу в Шаолине
Эксклюзив
«Вставали в 5 утра и повторяли движения по 300 раз». Месяц кунг-фу в Шаолине

Путешественница подчеркнула, что для зачисления в школу кунг-фу необходимо всего лишь заполнить анкету и оплатить взнос.

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