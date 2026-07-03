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Психолог рассказала, почему важно пройти сепарацию от родителей

Психолог рассказала, почему важно пройти сепарацию от родителей
Почему важно сепарироваться от родителей
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Психолог Юлия Токарчук рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», почему важно пройти сепарацию от родителей. По её словам, в психологии сепарацией называется процесс отделения ребёнка от родителей, когда он постепенно становится независимым от них.

«Психологическая сепарация от родителей — это очень важный и естественный процесс трансформации детско-родительских отношений. Она необходима для формирования самостоятельной личности ребёнка, так как обеспечивает достижение личностной автономии в когнитивной, аффективной и поведенческой сферах», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Непройденная сепарация угрожает вашей психике. Как отделиться от родителей
Непройденная сепарация угрожает вашей психике. Как отделиться от родителей

Отделившись от родителей, ребенок постепенно становится психологически независимым и начинает сам решать возникающие проблемы, брать на себя ответственность и выстраивать собственные отношения.

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