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Терапевт объяснила, почему не стоит пить сладкие соки и газировку в жару

Терапевт объяснила, почему не стоит пить сладкие соки и газировку в жару
Почему соки и газировка не утоляют жажду
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Терапевт Лариса Ким объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему не стоит пить сладкие соки и газировку в жару. По словам врача, эти напитки не только не утоляют жажду, а ещё и могут навредить.

«Сладкие напитки содержат большое количество сахара, который требует дополнительной воды для переработки. То есть вы пьёте, а организм всё равно продолжает испытывать дефицит жидкости. Кофе и крепкий чай обладают лёгким мочегонным эффектом. Это не значит, что их нельзя пить совсем, но рассчитывать на них как на основной источник жидкости в жару точно не стоит», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки

Отдельная тема — алкоголь в жару. Он резко усиливает потери жидкости, нарушает терморегуляцию и создаёт иллюзию облегчения там, где на самом деле ситуация только ухудшается.

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