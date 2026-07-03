Терапевт объяснила, почему не стоит пить сладкие соки и газировку в жару

Терапевт Лариса Ким объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему не стоит пить сладкие соки и газировку в жару. По словам врача, эти напитки не только не утоляют жажду, а ещё и могут навредить.

«Сладкие напитки содержат большое количество сахара, который требует дополнительной воды для переработки. То есть вы пьёте, а организм всё равно продолжает испытывать дефицит жидкости. Кофе и крепкий чай обладают лёгким мочегонным эффектом. Это не значит, что их нельзя пить совсем, но рассчитывать на них как на основной источник жидкости в жару точно не стоит», — сказала эксперт.

Отдельная тема — алкоголь в жару. Он резко усиливает потери жидкости, нарушает терморегуляцию и создаёт иллюзию облегчения там, где на самом деле ситуация только ухудшается.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.