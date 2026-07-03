Врач назвала неочевидную опасность жары для организма

Терапевт Лариса Ким в рубрике «Теперь вы знаете» назвала неочевидную опасность жары для организма. Когда на улице жарко, тело начинает активно потеть, чтобы охладиться. В обычный летний день при физической активности человек может терять от одного до двух литров жидкости в час через пот. Это очень много.

«В нашем организме примерно 60% воды. Вода участвует буквально во всём: в транспорте питательных веществ, в терморегуляции, в работе нервной системы, в фильтрации крови через почки», — объяснила врач.

Когда потери воды составляют 1−2% от массы тела, уже появляется жажда и снижается концентрация внимания. При потере 3−4% начинается головная боль, головокружение, учащается пульс. 5% и выше — уже серьёзное состояние, требующее медицинской помощи.

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