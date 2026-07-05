15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Эксперт объяснила, почему не всегда получается сепарироваться от родителей

Эксперт объяснила, почему не всегда получается сепарироваться от родителей
Почему не получается сепарироваться
Комментарии

Эксперт объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему не всегда получается сепарироваться от родителей. По её словам, одна из причин — гиперопека.

«Желание, чтобы у детей в жизни было всё идеально, тревога за их безопасность превращаются в бесконечный контроль. В итоге они чрезмерно привязывают ребёнка к себе, а тот, даже будучи взрослым, боится сделать что-то не так при родителях, не имеет собственного мнения и, по сути, находится в слиянии с ними», — сказала эксперт.

Подробнее —в рубрике «Теперь вы знаете»:
Непройденная сепарация угрожает вашей психике. Как отделиться от родителей
Непройденная сепарация угрожает вашей психике. Как отделиться от родителей

Другая крайность — безразличие со стороны родителей. Дети, чьи родители заняты только собой, так сильно пытаются завоевать их внимание, что теряют собственное «я» в попытке угодить. Они могут продолжать добиваться любви мамы и папы даже во взрослом возрасте.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Россияне могут работать меньше не в ущерб зарплате. Вот 14 законных поводов передохну́ть Россияне могут работать меньше не в ущерб зарплате. Вот 14 законных поводов передохну́ть
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android