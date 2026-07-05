Эксперт объяснила, почему не всегда получается сепарироваться от родителей

Эксперт объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему не всегда получается сепарироваться от родителей. По её словам, одна из причин — гиперопека.

«Желание, чтобы у детей в жизни было всё идеально, тревога за их безопасность превращаются в бесконечный контроль. В итоге они чрезмерно привязывают ребёнка к себе, а тот, даже будучи взрослым, боится сделать что-то не так при родителях, не имеет собственного мнения и, по сути, находится в слиянии с ними», — сказала эксперт.

Другая крайность — безразличие со стороны родителей. Дети, чьи родители заняты только собой, так сильно пытаются завоевать их внимание, что теряют собственное «я» в попытке угодить. Они могут продолжать добиваться любви мамы и папы даже во взрослом возрасте.

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