Забег «Стальной характер» пройдёт в Тюменской области 4 июля

Забег «Стальной характер» пройдёт в Тюменской области (Тобольск) 4 июля. Локация — загородный комплекс «Абалак». К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы в стартах на 5 км, 7 км, 9 км, 11 км. На пути к финишу спортсменам предстоит преодолеть 25 различных препятствий.

Актуальное расписание стартов, адрес и время получения стартовых пакетов, списки участников будут опубликованы за несколько дней до забега.

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