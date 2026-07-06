Около 30 тыс. бегунов приняли участие в юбилейном марафоне «Белые ночи» в Петербурге

4 июля в Санкт-Петербурге прошёл юбилейный СберПрайм марафон «Белые ночи». Один из старейших забегов страны вновь собрал десятки тысяч участников и стал одним из ключевых беговых событий лета. Организатором забега выступил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга.

Мероприятие стартовало в пятницу — со спортивной выставки и выдачи номеров участников на территории «Газпром Арены». В этом году она работала два дня, 3 и 4 июля, и объединила 55 компаний — партнёров и экспонентов, а также десятки тысяч посетителей. В рамках выставки также прошёл лекторий для участников и гостей мероприятия.

Сам забег стартовал 4 июля. Маршрут обеих дистанций прошёл по центральной части Санкт-Петербурга. Старт забега был расположен на Крестовском острове на территории рядом со стадионом «Газпром Арена», финишировали участники на Дворцовой площади.

Всего в этом году в СберПрайм марафоне «Белые ночи» приняли участие около 30 000 человек из 47 стран, 83 субъектов России и более 600 городов и населённых пунктов страны — на 20% больше, чем в прошлом году. Спортивная программа события вновь объединила забеги на 10 км и 42,2 км, а также эстафету для всех желающих и студенческую эстафету. В первой участие приняло около 90 команд, во второй — около 50.

За призовые места в этом году боролись около 90 спортсменов элитного кластера, в том числе представители Кении, Марокко, Эфиопии, Испании, а также Беларуси, Узбекистана и Киргизии.

Победителем СберПрайм марафона «Белые ночи» в абсолютном зачёте на марафонской дистанции среди мужчин стал кениец Chebii Sylas, финишировав с результатом 2:10.46. Среди женщин первой стала Atanane Soukaina из Марокко. Её финишное время составило 2:25.35. Оба спортсмена обновили рекорды соревнования на марафонской дистанции.

В национальном зачёте победу среди мужчин одержал Дмитрий Неделин (2:11.17). Среди женщин победительницей национального зачёта стала Луиза Лега (2:28.13).

Победителями в марафонской эстафете среди всех желающих стали Bitbanker Space с финишным временем 2:11.31, среди студенческих команд первыми финишировали MSU Alpha (МГУ им. М.В. Ломоносова). Они пробежали марафонскую эстафету за 2:25.19.

На дистанции 10 км первым к финишу пришёл Ринас Ахмадеев, преодолевший дистанцию за 0:28.50. Среди женщин победительницей стала Светлана Аплачкина с результатом 0:32.23.

Победители и призёры получили памятные кубки, подарки от партнёров и денежные вознаграждения. Общий призовой фонд СберПрайм марафона «Белые ночи», включая бонусные выплаты, составил более 7,5 млн рублей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.