К старту допускаются мужчины в усах. В Зеленограде пройдёт ретроэстафета «Юность»

2 августа в Зеленограде состоится ретроэстафета «Юность» — один из самых необычных беговых стартов московского региона, который на один вечер превратит город в декорации из 1970-1980-х.

Участников ждёт не только спортивное соревнование, но и настоящее путешествие во времени: эпоха кассетных магнитофонов, пузырей баблгам, дискотек под зеркальным шаром и олимпийских мишек на футболках вновь оживёт на беговой трассе.

Организатором события выступает команда ZELRUN — создатель старейшего в России полумарафона на дистанции 21,1 км и серии независимых стартов в Москве, в том числе в Зеленограде. Регистрация на эстафету открыта.

Формат соревнований остаётся неизменным: одна команда состоит из двух человек, которым предстоит преодолеть четыре этапа по 2,8 км. Участники могут заявиться в мужском, женском или смешанном зачётах.

Однако главное отличие «Юности» от большинства беговых событий страны — атмосфера и правила игры. Для допуска к старту каждая команда должна стать частью эпохи. Обязательное условие участия — костюмы в стилистике 1970-1980-х. Организаторы предлагают вдохновляться чем угодно: от джинсовых варёнок и олимпийских спортивных костюмов до образов из легендарных видеоуроков аэробики Джейн Фонды.

Есть и ещё одно правило, которое уже стало визитной карточкой эстафеты. Мужчины допускаются к старту только с усами. Подойдут как натуральные, так и накладные.

За несколько лет существования «Юность» превратилась из локального эксперимента в один из самых фотогеничных и узнаваемых стартов региона. Здесь встречаются хиппи и пионеры, участники Олимпиады-1980 и рокеры в джинсовых варёнках, обладатели усов, достойных отдельного зачёта. На несколько часов Зеленоград становится местом, где эпоху 1970-1980-х можно не вспоминать, а прожить заново.

По словам организаторов, «Юность» — это редкая возможность ненадолго выйти из ежедневной гонки за секундами, темпом и личными рекордами и вспомнить, что бег может быть ещё и праздником.

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