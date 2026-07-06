VK Fest в Петербурге собрал 70 тысяч гостей

В Санкт-Петербурге завершился VK Fest 2026 — один из крупнейших летних фестивалей страны. За два дня в Парке 300-летия мероприятие посетили 70 тысяч человек, а на сценах выступили 80 артистов, включая t.A.T.u., МОТА, FEDUK, Лолиту, Татьяну Куртукову, Клаву Коку и OG Buda. Ведущими Синей сцены стали Дима Масленников и Ида Галич.

Главной интригой второго дня стало выступление секретного гостя — им оказался Ваня Дмитриенко. Артист исполнил хиты и анонсировал своё шоу в «Лужниках».

Хедлайнером первого дня стала Лолита, а открывала второй день Ольга Бузова, которая вышла на сцену, несмотря на недавнюю травму ноги. Вместе с ней выступил специальный гость nkeeei.

Организаторы уделили особое внимание семейной аудитории. На фестивале работали три детские зоны с цирком, театром, пенной вечеринкой, мастер-классами, иллюзионистами и батутами. Кроме того, 12 семейных пар, чьи истории начались ещё на первом VK Fest в 2015 году, получили статус «Семья VK Fest» и подарки с символикой фестиваля.

Помимо музыки, гостей ждали десятки автограф-сессий с блогерами, кибертурниры по CS2 и Dota 2, экстрим-парк с участием чемпиона мира по скейтбордингу Максима Круглова, а также пляжная зона на берегу Финского залива с яхтингом, сапами и пляжными видами спорта.

В технологической зоне посетители управляли луноходом, участвовали в чемпионате по пайке и знакомились с первым российским серийным электромобилем «Атом». Всего на фестивале было представлено более сотни развлекательных, спортивных и образовательных активностей.

VK Fest 2026 уже прошёл в Казани и Петербурге. Впереди — первый фестиваль в Нижнем Новгороде 11 июля на Стрелке, а завершится тур в Москве 18 и 19 июля на ВДНХ.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.