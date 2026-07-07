DDX Fitness FEST 2026: гид для тех, кто не хочет пропустить ничего

Москва готовится принять главное фитнес-событие года. 25 и 26 июля музей-заповедник «Коломенское» превратится в огромную спортивную арену площадью 100 000 м², где пройдёт фестиваль DDX Fitness FEST 2026. Организаторы обещают насыщенную программу для любителей активного образа жизни, гурманов и поклонников живой музыки.

Основная программа фестиваля разделена на три направления, чтобы каждый гость мог выбрать занятие по душе. Для тех, кто ищет максимальный драйв, подготовлены высокоинтенсивные тренировки. Особого внимания заслуживает DDX Combat — уникальное занятие в эстетике культового фильма «Матрица», а также DDX Core, который пройдёт под выступления воздушных гимнастов.

Направление DELIGHT сфокусировано на эмоциях и красоте движений. Гостей ждут зажигательная Zumba, изящный BODYBALLET под саундтреки к кинофильмам и танцевальный батл двух диджеев на DDX Party. Кульминацией этого трека станет самая масштабная йога-практика с участием сотен человек: 50 минут релаксации под живую музыку — от звуков гонгов до партии рояля и скрипок.

С наступлением вечера главная сцена превратится в концертный зал. Хедлайнерами фестиваля станут популярные российские артисты. В первый день, 25 июля, для гостей выступит певец и блогер XOLIDAYBOY, а завершится вечер техно-сетом от DJ KYK в рамках коллаборации DDX Fitness × Monasterio.

Фото: DDX Fitness FEST 2026

Второй день фестиваля запомнится выступлениями двух звёздных исполнительниц. Клава Кока и Мари Краймбрери подарят зрителям часовые концерты, собрав всю энергию спортивного праздника в музыкальных хитах.

Между интенсивными тренировками скучать не придётся. Для гостей организован масштабный квест по бренд-зоне с призами и ачивками. Работают интерактивные площадки с корнхолом и дартсом, а также «Колесо фортуны», где для участия нужно выполнить небольшое упражнение — встать в планку, выполнить приседание или отжаться.

Впервые в рамках фестиваля пройдёт экстремальная фитнес-гонка CRACE — 8 километров бега и 8 функциональных станций с серьёзными нагрузками (для участия требуется отдельный билет).

Организаторы позаботились и о гастрономической составляющей. На территории будет работать 30 точек общепита с кухнями со всего мира — от мяса на гриле до веганских салатов и освежающих смузи.

Для комфорта посетителей оборудуют зоны отдыха с пуфами и шезлонгами, камеры хранения (только для участников гонки) и раздевалки. В восьми точках фестиваля будут доступны бесплатные станции зарядки гаджетов. Для юных гостей (от 6 лет) обустроят безопасную детскую зону с аниматорами, аквагримом и настольными играми.

Билеты уже доступны на официальном сайте. Вход на все тренировки и активности свободный (регистрация не требуется). Исключение — платная фитнес-гонка CRACE.

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