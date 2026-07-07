t.A.T.u., Бузова и Элджей: VK Fest впервые пройдёт в Нижнем Новгороде

11 июля в Нижнем Новгороде впервые пройдёт VK Fest — крупнейший городской open-air России. Фестиваль развернётся на Стрелке и соберёт звёзд российской сцены, блогеров, спортсменов и сотни развлечений для всей семьи.

В преддверии события в акватории Волги появилась мультимедийная инсталляция — баржа с надписью VK FEST ЛЕГЕНДА ЛЕТА из LED-букв с анимированными сюжетами. Иллюминация длиной 65 метров будет работать до 11 июля.

На фестивальной сцене выступят Ольга Бузова, Uma2rman, Клава Кока, Дора, «Комната культуры», «Сироткин», SALUKI, nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS. Специальный гость — ZOLOTO. Впервые за пределами столиц развернётся сцена с сетами SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA и других диджеев.

Гости смогут встретиться с блогерами и артистами: Ольгой Бузовой, Прохором Шаляпиным, Владом А4, Кобяковым, Маш Милаш, Глентом, Анной Хилькевич и другими. В программе — автограф-сессии и совместные фото.

Игроки хоккейного клуба «Торпедо» и футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» будут участвовать в автограф-сессиях и спортивных конкурсах. Посетителей ждут викторины с персонажем-талисманом клуба, фотозона и детское творческое пространство «Нарисуй джерси».

Олимпийский комитет России привезёт четырёхметрового надувного медведя. Гости познакомятся с первым российским электромобилем «Атом», посетят VR-зону и автосимуляторы.

Для детей и родителей будет развёрнута зона фильмов «Последний богатырь. Колобок» и «Чебурашка 3», игры, угощения и подарки. Мультипарк «ТукиБама» покажет научное шоу и шоу мыльных пузырей. Театр кукол «Мабу» представит интерактивный спектакль, а цирк Monkey Circle — жонглёрские мастер-классы и танцевальные батлы.

Впервые на VK Fest за пределами Москвы и Петербурга пройдёт дефиле косплея с участием профессионального жюри. Также состоится конкурс K-Pop Cover Dance, выступит ансамбль традиционных корейских танцев и музыки «Сораксан» с веерами и барабанным шоу.

VK Fest стартовал в Казани 7 июня, затем прошёл в Санкт-Петербурге, а после Нижнего Новгорода завершится в Москве.

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