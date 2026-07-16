Гастроэнтеролог объяснил, когда отрыжка становится опасным сигналом

Многие привыкли считать отрыжку безобидным явлением, однако в некоторых случаях этот рефлекс может быть первым «звоночком» серьёзных патологий. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» объяснил, когда стоит немедленно обратиться к врачу.

Специалист уточнил, что в физиологической норме отрыжка представляет собой естественный процесс удаления лишнего воздуха из желудка. В среднем человек может отрыгивать до 20-30 раз в день, и это не является отклонением. Однако грань между нормой и патологией становится очевидной, как только у воздуха меняются запах, вкус или частота выхода, особенно если эти симптомы сопровождаются дисфагией (нарушением глотания).

Врач выделил три тревожных типа отрыжки, игнорировать которые опасно для жизни.

«Тухлый» запах. Если отрыжка пахнет сероводородом (тухлыми яйцами), это вовсе не признак «залежавшейся» еды. По словам Логинова, это может свидетельствовать о бактериальном разложении белков на фоне резкого замедления эвакуации пищи. Такое состояние встречается при стенозе привратника, атонии желудка или, что самое серьёзное, при раке желудка с обструкцией. Это состояние требует немедленной гастроскопии. Кислый или горький привкус в сочетании с изжогой. Сама по себе такая отрыжка не смертельна, но, если она приобретает постоянный характер и к ней присоединяется немотивированное похудение или затруднение при глотании, это веский повод пройти полное обследование ЖКТ. Неконтролируемая отрыжка. Если воздух выходит постоянно, даже на голодный желудок, человек не может этим управлять, а также ощущает «ком в горле» и теряет вес — это может быть проявлением стриктуры (сужения) пищевода или ахалазии (нарушения моторики).

Гастроэнтеролог подчёркивает, что изменение характера отрыжки — это не самостоятельное заболевание, а симптом, который в комплексе с другими признаками может помочь выявить опасные болезни на ранней стадии. При появлении «красных флагов» он рекомендует не откладывать визит к специалисту.

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