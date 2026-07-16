Гастроэнтеролог объяснил, когда отрыжка становится опасным сигналом

Многие привыкли считать отрыжку безобидным явлением, однако в некоторых случаях этот рефлекс может быть первым «звоночком» серьёзных патологий. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» объяснил, когда стоит немедленно обратиться к врачу.
Специалист уточнил, что в физиологической норме отрыжка представляет собой естественный процесс удаления лишнего воздуха из желудка. В среднем человек может отрыгивать до 20-30 раз в день, и это не является отклонением. Однако грань между нормой и патологией становится очевидной, как только у воздуха меняются запах, вкус или частота выхода, особенно если эти симптомы сопровождаются дисфагией (нарушением глотания).
Врач выделил три тревожных типа отрыжки, игнорировать которые опасно для жизни.
- «Тухлый» запах. Если отрыжка пахнет сероводородом (тухлыми яйцами), это вовсе не признак «залежавшейся» еды. По словам Логинова, это может свидетельствовать о бактериальном разложении белков на фоне резкого замедления эвакуации пищи. Такое состояние встречается при стенозе привратника, атонии желудка или, что самое серьёзное, при раке желудка с обструкцией. Это состояние требует немедленной гастроскопии.
- Кислый или горький привкус в сочетании с изжогой. Сама по себе такая отрыжка не смертельна, но, если она приобретает постоянный характер и к ней присоединяется немотивированное похудение или затруднение при глотании, это веский повод пройти полное обследование ЖКТ.
- Неконтролируемая отрыжка. Если воздух выходит постоянно, даже на голодный желудок, человек не может этим управлять, а также ощущает «ком в горле» и теряет вес — это может быть проявлением стриктуры (сужения) пищевода или ахалазии (нарушения моторики).
Гастроэнтеролог подчёркивает, что изменение характера отрыжки — это не самостоятельное заболевание, а симптом, который в комплексе с другими признаками может помочь выявить опасные болезни на ранней стадии. При появлении «красных флагов» он рекомендует не откладывать визит к специалисту.
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