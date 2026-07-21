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Кандидат медицинских наук назвал неочевидные продукты, вызывающие метеоризм

Кандидат медицинских наук назвал неочевидные продукты, вызывающие метеоризм
Неочевидные продукты, вызывающие метеоризм
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Многие из нас привыкли связывать метеоризм с бобовыми или капустой. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» назвал неочевидные продукты, которые способные вызвать вздутие живота.

По словам эксперта, механизмы возникновения газообразования могут быть разными — от плохого всасывания сахаров до механического воздействия пузырьков газа. Врач выделил пять категорий продуктов, которые могут стать «бомбой замедленного действия» для желудочно-кишечного тракта.

Фрукты и ягоды с косточками. Вишня, черешня, виноград и даже киви в больших количествах могут спровоцировать бурное брожение. Как объяснил Логинов, они содержат сорбит и фруктозу в соотношении, которое не позволяет им полностью всасываться в кишечнике (мальабсорбция фруктозы). Сорбит при этом оказывает мощный осмотический слабительный эффект.

«Иногда достаточно 200 г черешни, чтобы началось брожение», — предупредил врач.

Сухофрукты. Курага, чернослив и финики — палка о двух концах. Небольшая горсть действительно помогает при запорах, но, если съесть их слишком много, эффект будет обратным. Избыток сухофруктов вызывает выраженное вздутие и даже болевые ощущения в животе.

Грибы. Этот продукт многие считают лёгким и диетическим, однако, по словам гастроэнтеролога, клеточные стенки грибов содержат хитин. В тонком кишечнике они проходят почти непереваренными и становятся отличной питательной средой для бактерий толстой кишки, что ведёт к активному газообразованию.

«Здоровые» хлебцы и мюсли. Самый коварный пункт. Производители часто добавляют в эти продукты инулин (из цикория) или олигофруктозу, рекламируя их как полезные пребиотики. Однако у людей с синдромом избыточного бактериального роста (СИБР) эти добавки дают обратный эффект и вызывают сильнейший метеоризм. То, что полезно для микробиоты здорового человека, для пациента с СИБР может стать причиной серьёзного дискомфорта.

Газированная вода (включая лечебно-столовую минералку). Здесь причина не химическая, а физическая. Пузырьки углекислого газа (CO2) — это свободный газ, который, попадая в желудочно-кишечный тракт, механически раздувает петли кишечника. Особенно осторожными с такой водой стоит быть людям с синдромом раздражённого кишечника.

Врач подчёркивает, что реакция на каждый из этих продуктов индивидуальна. Если вздутие возникает регулярно и доставляет значительный дискомфорт, стоит пересмотреть свой рацион и, при необходимости, обратиться к специалисту для исключения серьёзных нарушений пищеварения.

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