Гастроэнтеролог назвал лучшие продукты для здоровья печени

Печень — главный фильтр организма, который ежедневно перерабатывает токсины, лекарства и продукты обмена. Врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» развеял популярный миф о «чистках» и представил научно обоснованный список продуктов, которые действительно поддерживают работу органа.

По словам эксперта, печени нужен не эфемерный детокс, а конкретный оздоравливающий эффект через пищу: снижение жировой инфильтрации, уменьшение воспалительных процессов и поддержка фазы детоксикации на молекулярном уровне (фаза цитохрома Р450). Специалист выделил четыре продукта, чья эффективность подтверждена исследованиями.

Натуральный кофе. Всего две-три чашки эспрессо или американо без сливок и сахара в день могут снизить риск развития цирроза и рака печени на 40%. Как пояснил Логинов, кофеин и полифенолы в составе напитка уменьшают стеатоз (ожирение печени) и положительно влияют на уровни ферментов АЛТ и АСТ, которые являются маркерами повреждения клеток органа.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины). Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты в морской рыбе уменьшают синтез провоспалительных веществ (цитокинов) и снижают инсулинорезистентность. Это особенно важно, так как инсулинорезистентность является основной причиной развития неалкогольной жировой болезни печени.

Артишок. Как в виде экстракта, так и в варёном виде, артишок содержит цинарин и хлорогеновую кислоту. Эти компоненты усиливают отток желчи (желчегонный эффект) и работают как мощные антиоксиданты, защищая гепатоциты от разрушительного перекисного окисления.

Оливковое масло. Замена животных жиров на оливковое масло помогает снизить уровень триглицеридов внутри клеток печени. Благодаря мононенасыщенным жирам и гидрокситирозолу этот продукт демонстрирует уменьшение жирового стеатоза, что подтверждается клиническими исследованиями.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.