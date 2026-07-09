Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал самый абсурдный тренд биохакинга

В погоне за здоровьем и долголетием любители биохакинга всё чаще прибегают к экстравагантным, а порой и опасным методам. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью «Чемпионату» назвал самый абсурдный, по его мнению, тренд в биохакинге — повальное увлечение витаминными капельницами и «дрип-спа» среди здоровых людей.

«Человек приходит, платит большие деньги за внутривенную инфузию витаминов, считая это вершиной биохакинга, при этом абсолютно не понимает, что его печень и почки — это природные фильтры, которые могут и сами справляться со своей задачей», — объяснил специалист. По его словам, на профессиональном уровне такие процедуры могут дать эффект, но стать «суперменом» с их помощью не получится.

Полное интервью с Сергеем Вяловым читайте на «Чемпионате» в 10:15 по московскому времени.

Особое недоумение у врача вызывают другие «оздоровительные» методы. «Уринотерапия давно уже перестала быть модной, а чесночно-кофейные клизмы? Это вообще технологичное средневековье», — отметил гастроэнтеролог.

Сергей Вялов подчёркивает, что вместо проверенных подходов люди предпочитают эксперименты, пытаясь сделать «кустарный тюнинг» организма, хотя над проблемами здоровья работают миллионы учёных по всему миру. Врачебный ужас, по словам эксперта, вызывает то, что за многими псевдонаучными процедурами не стоит вообще ничего — они просто «высосаны из пальца».

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