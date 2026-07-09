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Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал самую опасную диету для организма

Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал самую опасную диету для организма
Вялов назвал самую опасную диету для организма
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Питание давно перестало быть просто биологической необходимостью и превратилось в способ самовыражения, что порождает опасные крайности. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью «Чемпионату» раскрыл, какую диету он считает самой опасной для организма.

С медицинской точки зрения наибольшую угрозу представляет неконтролируемое веганство без адекватной коррекции дефицитов. «Организм не получит витамин В12 из растительной пищи, его дефицит приведёт к неврологическим нарушениям, которые развиваются незаметно годами», — предупредил эксперт.

Полное интервью с Сергеем Вяловым читайте на «Чемпионате» в 10:15 мск.

Не менее опасен, по мнению врача, и противоположный тренд — увлечение суперфудами и продуктами с повышенной концентрацией полезных веществ. Также он отметил риски кетодиеты, которая создаёт длительную нагрузку на сосуды и почки из-за переизбытка жиров и белков.

Главная проблема, подчёркивает гастроэнтеролог, — не сама диета, а фанатизм, с которым люди отказываются слышать доводы здравого смысла. Любая крайность в питании — это стресс для организма, резюмировал Сергей Вялов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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