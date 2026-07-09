Врач Сергей Вялов назвал самый опасный ингредиент в протеиновых батончиках

Многие люди привыкли считать протеиновые батончики полезным перекусом. Однако известный врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью «Чемпионату» предостерёг поклонников спортивного питания от увлечения такими продуктами.

По словам эксперта, надпись «ПП» на упаковке — это скорее маркетинговый ход, а не медицинская гарантия. Протеиновые батончики могут быть полезны спортсменам для быстрого восполнения белка после тренировки, однако большинство из них, по сути, являются «конфетами в обёртке здорового питания» с добавлением сахара, сиропов и искусственных ингредиентов.

Полное интервью с Сергеем Вяловым читайте на «Чемпионате» в 10:15 мск.

Самый опасный компонент, по мнению врача, — это кукурузный фруктозный сироп. Его используют для придания батончикам формы и сладкого вкуса, но именно он провоцирует воспаление, особенно в кишечнике, и повышает риск образования полипов и аденом.

Сам Сергей Вялов признался, что не употребляет такие батончики, а белок предпочитает получать из натуральных продуктов. На перекус он выбирает орехи, яблоко, кусочек сыра или цельнозерновой хлеб.

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