Призовой фонд «Битвы Беговых Клубов» в Лужниках составит 5 млн рублей

Третья официальная «Битва Беговых Клубов», организованная самым большим бесплатным беговым клубом России «Пыльные гантели», пройдёт 1 августа на территории спорткомплекса Лужники.

Участниками состязания станут более 60 клубов, представляющих сильнейшие беговые сообщества страны. Победители и призёры получат вознаграждение на общую сумму 5 млн рублей.

«Уверен, мы сможем привлечь на старт лучших спортсменов страны, обеспечив интригу до самой финишной черты. Награды получат не только победители в индивидуальном и клубном зачётах, но и лучшие корпоративные и студенческие команды. Отдельно отметят участников, сумевших улучшить свой результат по сравнению с прошлым годом, а также команды болельщиков, создавшие самые яркие зоны поддержки», — комментирует Антон Самохвалов, основатель бегового сообщества «Пыльные гантели».

Спортивная программа объединит личные и командные испытания. Участники разыграют награды на дистанции 3 000 метров, в шведской эстафете и эстафете 4×100 метров, а также поборются за лидерство в общем клубном рейтинге.

Денежные награды разыграют в семи категориях: клубном зачёте (1,5 млн рублей), забеге на 3 000 метров среди мужчин и женщин (880 тысяч рублей), эстафетах (1,2 млн рублей), конкурсе зон поддержки (500 тысяч рублей), среди студенческих (400 тысяч рублей) и корпоративных клубов (220 тысяч рублей), а также в специальной номинации за улучшение личного рекорда по сравнению с прошлым годом (300 тысяч рублей).

Бороться за призовые места будут несколько десятков профессиональных спортсменов, среди которых в том числе двукратная чемпионка России в беге на 1 500 и 3 000 метров, рекордсменка страны на дистанции 2 мили Лилия Мендаева и чемпион Беларуси на дистанциях 800, 1 500, 3 000 и 5 000 метров и финалист чемпионата Европы U23 Илья Карнаухов. Кроме того, в соревнованиях примет участие беговой клуб во главе со Светланой Аплачкиной — многократной чемпионкой России, победительницей молодёжного чемпионата Европы по кроссу в командном зачёте, призёр ряда крупных всероссийских стартов.

Для зрителей и болельщиков организаторы подготовили масштабную программу активностей: интерактивные площадки, розыгрыши призов, выступления чирлидеров, recovery-зоны для восстановления после стартов и вечернюю дискотеку под открытым небом.

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