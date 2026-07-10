Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач Сергей Вялов объяснил, когда упражнения на пресс вредят кишечнику

Врач Сергей Вялов объяснил, когда упражнения на пресс вредят кишечнику
Когда упражнения на пресс вредят кишечнику
Комментарии

Упражнения на пресс могут принести как пользу, так и серьёзный вред для кишечника. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

С одной стороны, умеренные нагрузки на мышцы живота улучшают моторику кишечника и помогают бороться с запорами, а также укрепляют мышечный корсет и поддерживают спину. Однако, по словам эксперта, есть упражнения, которые категорически не рекомендуются людям с заболеваниями ЖКТ. Речь идёт о движениях с сильным натуживанием, повышающих внутрибрюшное давление. Они могут спровоцировать образование грыж, обострение геморроя и развитие рефлюкса.

Врач подчеркнул, что качать пресс следует плавно, без рывков и излишнего напряжения. Идеальный вариант — сочетать физические упражнения с дыхательными практиками, что снижает риск нежелательных последствий и делает тренировки безопасными для пищеварительной системы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Когда массаж опасен? 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку Когда массаж опасен? 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Йога против болезней и тревоги: 7+ исследований, которые меняют взгляд на эту практику Йога против болезней и тревоги: 7+ исследований, которые меняют взгляд на эту практику
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android