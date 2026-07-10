Динозавры, косплей и два секретных гостя: VK Fest — 2026 объявил программу в Москве

Главный музыкальный фестиваль России VK Fest завершит свой тур в Москве 18 и 19 июля на ВДНХ. Гостей ждут пять музыкальных сцен, сотни интерактивных зон, автограф-сессии с блогерами и звёздами спорта, а также масштабная семейная программа.

В первый день выступят Zivert, Дора, Markul, Ева Польна, IOWA и JONY. Во второй — t.A.T.u., GONE.Fludd, «Агата Кристи», МОТ, OG Buda и Артур Пирожков. Главный сюрприз — два секретных хедлайнера, чьи имена раскроют только на сцене. На электронной сцене оба дня запланированы сеты от VOLAC, SWANKY TUNES и других диджеев.

В зоне инфлюенсеров гости смогут пообщаться с АминКой, Артуром Бабичем, Камилем Кикидо, Миланой Хаметовой, Утопией Шоу и десятками других блогеров, взять автографы и сделать совместные фото.

В спортивной зоне — йога, фитнес, гоночные симуляторы, фехтование, дэнс-батлы. Портал «Чемпионат» станет зоной интервью и автограф-сессий со звёздами спорта, а также предложит посетителям футбольный тир и PlayStation 5.

Для детей и их родителей подготовлена самая масштабная программа. В центре внимания — фотозона с огромным надувным Колобком и игры с Чебурашкой: слалом, баскетбол и петанк с мячами-апельсинами. Гости смогут попрыгать на батутах, пройти «поролоновый бум», поучаствовать в квестах и напольных играх. А гигантские механические куклы-динозавры будут разгуливать по фестивалю, создавая атмосферу доисторического приключения.

В творческой зоне развернутся мастер-классы на любой вкус: от древнерусских забав (перетягивание каната, бега на деревянных лошадках) до современной живописи, гончарного дела, создания блеска для губ и изготовления ароматов. Любителей активностей ждут лазертаг, спидкубинг и даже робот, собирающий кубик Рубика быстрее человека. Музей магии покажет шоу иллюзиониста и обучит фокусам. Также в программе — жонглирование, лепка из глины, комнаты крика, экспресс-укладки и традиционный фестивальный квест.

На сцене состоится конкурс косплея со зрелищным дефиле, гик-викторины и игра «Угадай мелодию» по мотивам культовых фильмов и аниме. На фандом-стендах гости окунутся в любимые вселенные через бои на протектированном оружии, ролевые квесты и тематические настолки.

Напомним, ранее VK Fest с успехом прошёл в Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Финальным аккордом фестивального тура станет Москва — ВДНХ ждёт гостей 18 и 19 июля.

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