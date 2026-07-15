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Фитнес-эксперт рассказала, стоит ли использовать разогревающие мази перед тренировкой

Фитнес-эксперт рассказала, стоит ли использовать разогревающие мази перед тренировкой
В чём смысл разогревающих мазей
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Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич в беседе с «Чемпионатом» рассказала, есть ли смысл использовать разогревающие мази перед тренировкой. По её словам, секрет таких средств кроется в банальном раздражении кожи: активные компоненты вызывают расширение сосудов и приток крови, но только к поверхности. Вам действительно становится жарко, но это тепло не проникает глубоко в мышечные волокна и совершенно не подготавливает суставы.

«Из-за жжения мозг решает, что тело полностью разогрето. Вы берёте рабочий вес или начинаете выполнять упражнение, но ваши связки в этот момент остаются холодными и жёсткими. Именно так чаще всего случаются обидные травмы на пустом месте», — предупредила эксперт.

Разминка — не просто повышение температуры, это всегда движение. Необходимо плавно поработать суставами, чтобы выделилась их естественная смазка. Нужно разогнать кровь изнутри, увеличить пульс, частоту дыхания и дать нервной системе время аккуратно включиться в рабочий процесс. Ни один крем или мазь не способен сделать эту работу за организм.

Если вам нравится приятное чувство тепла, используйте разогревающие мази и кремы ради личного комфорта. Но помните — они никогда не заменят 10 минут простых базовых разминочных движений перед нагрузкой. Не обманывайте физиологию ради сэкономленного времени.

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